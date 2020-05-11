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Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Berberlerin müşterilerin tıraş etmesi Berber ustası Halil Saygı ile röportaj ADIYAMAN - Adıyaman'da yaklaşık 50 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici süre ile kapanan berber ve kuaförler bugün saat 09.00 itibariyle iş yerlerini açarak hizmet vermeye başladı.

11.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:41
Berberlerin müşterilerin tıraş etmesi
Berber ustası Halil Saygı ile röportaj ADIYAMAN - Adıyaman'da yaklaşık 50 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici süre ile kapanan berber ve kuaförler bugün saat 09.00 itibariyle iş yerlerini açarak hizmet vermeye başladı.
Sabah iş yerlerini açan berber ve kuaförler, randevu sistemine göre müşterilerini kabul etmeye başladı.
Turgut Reis Mahallesinde berber ustası Halil Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 gündür koronavirüs salgını nedeniyle berber dükkanlarının kapalı olduğunu söyledi.
Terbirler kapsamında bugün berberlerin açıldığını ifade eden Saygı, şunları kaydetti:
"Bugün berberlerin tek tek açılmasıyla müşterileri tek tek alıyoruz. Maske ve eldiven kullanıyoruz. Bu şekilde müşterilerimizi traş ediyoruz. Ayrıca müşterilere tek kullanımlık havlu ile devam ediyoruz. Üç koltuğumuz bulunuyor ve bir koltuğu sosyal mesafe kuralına uyarak boş bırakıyoruz. Müşterilerimizin oturduğu koltuk ve sandalyeler boş bırakıldı.İçeride müşteri bulundurmuyoruz." Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Kuaför, Güncel, Haber

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