Batman'da, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti. İşletme sahibi Emin Oğuz, AA muhabirine, yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber salonunu açtıkları için memnun olduklarını söyledi.

Solonu dezenfekte ettikten sonra müşterilerini aldıklarını anlatan Oğuz, tek kullanımlık malzeme kullandıklarını ifade etti. Oğuz şunları kaydetti: "Yaklaşık 2 aydır dükkanlarımız kapalıydı. Bugün açıldı. Eşyalarımızın tümünü dezenfekte ettik. Müşterilerimizi randevu sistemi ile sırayla alıyoruz. Aldığımız müşterilerimize tek kullanımlık malzeme kullanıyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 aydır tıraş olmadıklarını, bu gün ilk iş olarak tıraş olmaya geldiğini aktaran Abdullah Korkmaz, her şeyin kurallara göre yapıldığını aktardı.