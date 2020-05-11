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Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Berber dükkanı Müşterinin traş olması İşletme sahibi Emin Oğuz'un konuşması BATMAN - Batman'da, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti.

11.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:41

Batman'da, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti. İşletme sahibi Emin Oğuz, AA muhabirine, yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber salonunu açtıkları için memnun olduklarını söyledi.

Solonu dezenfekte ettikten sonra müşterilerini aldıklarını anlatan Oğuz, tek kullanımlık malzeme kullandıklarını ifade etti. Oğuz şunları kaydetti: "Yaklaşık 2 aydır dükkanlarımız kapalıydı. Bugün açıldı. Eşyalarımızın tümünü dezenfekte ettik. Müşterilerimizi randevu sistemi ile sırayla alıyoruz. Aldığımız müşterilerimize tek kullanımlık malzeme kullanıyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 aydır tıraş olmadıklarını, bu gün ilk iş olarak tıraş olmaya geldiğini aktaran Abdullah Korkmaz, her şeyin kurallara göre yapıldığını aktardı.

Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Batman, Kuaför, Güncel, Haber

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