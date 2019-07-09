09.07.2019 08:50
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Berber, tartıştığı Afgan'ı tüfekle yaraladı

Berber, tartıştığı Afgan

ELAZIĞ'da, berber Ahmet C., tartıştığı Afganistan uyruklu kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı.


ELAZIĞ'da, berber Ahmet C., tartıştığı Afganistan uyruklu kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Ahmet C. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sakin Sokak'taki iş yerinde berber Ahmet C. ile Afganistan uyruklu ismi öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ahmet C., av tüfeğiyle Afgan kişiye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Afgan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Afgan, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Ahmet C.'yi gözaltına aldı.

- Elazığ
Kaynak: DHA
Afganistan, Elazığ, Güncel

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