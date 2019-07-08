08.07.2019 21:11
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Berber tartıştığı Afgan uyruklu müşterisini tüfekle vurdu

Berber tartıştığı Afgan uyruklu müşterisini tüfekle vurduELAZIĞ - Elazığ'da bir berber, tartıştığı Afgan uyruklu şahsı tüfekle vurarak yaraladı.

Berber tartıştığı Afgan uyruklu müşterisini tüfekle vurdu
ELAZIĞ - Elazığ'da bir berber, tartıştığı Afgan uyruklu şahsı tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Sakin Sokak üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde berber A.C ile Afgan uyruklu bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası berber, dükkanda bulundurduğu tüfekle Afgan uyruklu şahsı vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Şüpheli, polis ekipleri tarafından iş yerinde gözaltına alınarak Fevzi Çakmak Polis Merkezine götürüldü.
Polis, olay yerinde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Berber tartıştığı Afgan uyruklu müşterisini tüfekle vurdu
Kaynak: İHA
Elazığ, Polis, 3. Sayfa

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