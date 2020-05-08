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Berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

08.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:38
Mardin Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kapalı olan ve salgın ile mücadele kapsamında açıklanan normalleşme takvimine göre 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete başlayacak 10 ilçede bulunan 980 berber, kuaför ve güzellik salonunu dezenfekte etti.
Alınan önlemler kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarına 50 bin maske ile 1000 el dezenfektanı dağıtıldı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, koronavirüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığını korumak için alınan önlemlerin sıklaştırıldığını söyledi.
Normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik dezenfekte çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini dile getiren Yaman, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan normalleşme takvimiyle 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete başlayacak olan şehrimizdeki 980 berber, kuaför ve güzellik salonun ticari faaliyetlerini daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmeleri için ekiplerimizce dezenfekte edildi. Aynı zamanda kendilerine 50 bin maske ve 1000 adet el dezenfektanı dağıtıldı. Bu iş yerlerine yönelik çalışmalarımıza periyodik olarak devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin sağlığını korumak için başlattığımız virüs ile mücadele çalışmalarımız gece gündüz demeden sürecek. İnşallah bu zor günleri dayanışma içerisinde hep birlikte atlatacağız."
Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Pordoğan ise, esnafın bu süreçte maske ve el dezenfektanına ihtiyacı olacağını belirterek, dağıtımda katkısı olanlara teşekkür etti. Berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin, Kuaför, Güncel, Haber

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