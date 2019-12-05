Haberler » Güncel » Berber ve kuaförler denetlendi - Haber

Berber ve kuaförler denetlendi

Samsun'da, İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerince berber ve kuaförler denetlendi.

05.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:44Berber ve kuaförler denetlendi
'da, İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerince berber ve kuaförler denetlendi. Hijyen kurallarına uymayan 16 berber ve kuaföre eksiklerini tamamlaması için ek süre verildi.

İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerinin işletme denetimleri kapsamında son durağı berberler ve kuaförler oldu. Ekipler dükkan önlerine konulan havlu kurutmalıklarına geçit vermedi. Denetimler neticesinde 10 berbere ve 6 kuaföre belirlenen eksiklerini tamamlaması için süre verildi. Konu hakkında açıklama İlkadım Belediyesi Müdürü Şeref Sarı, gerekli hijyen kurallarının sağlanıp insan sağlığına zarar gelmemesi için denetimlerin süreceğini belirtti.

"Yapılan denetimlerin sonuçlarını olumlu alıyoruz"

"Vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üstünde tutan bir yapıda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" diyen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Birçok bulaşıcı cilt hastalıklarının özellikle berber-kuaför gibi ortak kullanım alanlarında yaygın olduğunu biliyoruz. Bu nedenle salonlarda kullanılan makas ve benzeri aletlerin temizliğinin titizlikle yapılması gerekmektedir. Biz bu konuda vatandaşlarımızın zor durumda kalmalarını istemiyoruz. Yaptığımız denetimler ile berber ve kuaförlerin gerekli titizlikle işlerini yapmalarını sağladık" dedi.

"Vatandaşlara duyarlı olmaya davet etti"

Vatandaşların da hijyenik kurallar konusunda dikkatli olmasını isteyen Şeref Sarı, "Görülen bütün aksaklıklara vatandaşlarımız duyarlı olmalılar. Belediyemiz, iş yerlerinde görülen kusurlar hususunda her zaman hassas bir yönetim içinde olacak. Bu nedenle her zaman belirttiğimiz gibi vatandaşlarımızın görülen tüm olumsuzlukları Alo Zabıta 153 numaralı hattına gelen bildirimler ve ihbarları ciddiyet ile değerlendirmeye alıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, Samsun, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50 Kolombiya'da protestolar 3. haftasında - Haber
12:50 Kurallara uymayan balıkçılara 23,6 milyon lira ceza - Haber
12:50 Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü - Haber
12:46 Çocuk tiyatroları 41 Burda'da devam ediyor - Haber
12:45 Alman, Leonie Balbina Balzer, Lale ismi ile Müslüman oldu - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 12:55:10