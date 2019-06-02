Berber ve kuaförlerde bayram mesaisi

Kavak
'ta Ramazan Bayramı
nedeniyle berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Adnan Menderes
Caddesi'nde kuaförlük yapan Alican Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram yoğunluğunun başladığını belirtti.
Köksal, bayram namazı vaktine kadar mesai yapacaklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet verebilmek için hem çalışma mesaimizi artırdık. Randevu sistemine geçtik. Müşteri tıraş olmadan önce müsait olduğu zamanı bize telefonla bildiriyor. Kendisine randevu veriyoruz. Bu uygulamamız ile müşterimizin zamanı da boşa geçmemiş oluyor." dedi.
Kaynak: AA
Güncel