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Berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu yaşanıyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta açılacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar, bu işletmelerden randevu almaya başladı.

Berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu yaşanıyor
05.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:58
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta açılacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar, bu işletmelerden randevu almaya başladı.
Kırklareli'nde berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu oluştu.
Kentte berberlik yapan Barış Tıkılı, AA muhabirine, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını televizyondan izlediğini ve büyük mutluluk yaşadığını söyledi.
Dün akşamdan bu yana telefonunun randevu için neredeyse susmadığını anlatan Tıkılı, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımızın açıklamasında dükkanlarımızı açabileceğimizi öğrendik, çok sevindik. 11 Mayıs'ta mesleğimize kaldığımız yerden başlıyoruz. Açılacağını duyan herkes aramaya sormaya başladı. Randevularımızı almaya başladık. Dükkanımı, müşterileri çok özledim. Randevu sistemi ile saatte bir müşteri alacağım. Gereken tüm hijyen kurallarına uyacağım."
Berber Murat Uludere ise dün akşamdan bu yana yaklaşık 30 müşterisine randevu verdiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemlerine uyulması şartıyla berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Güncel, Haber

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