Haberler» Güncel» Haber

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Berberi 'kadına neden baktın?

19.07.2019 23:27
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler
ADIYAMAN'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Olay, akşam saatlerinde Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, erkek kuaförü olan Hasan Hekimoğlu, iş yerinin önünde oturduğu yanına plakası öğrenilemeyen bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inenler yanlarında getirdikleri sopalarla 'kadına neden baktın?' diyerek Hekimoğlu'nu darbetti. Kanlar içinde kalan Hekimoğlu'nu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Hekimoğlu'nu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan Hekimoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler
Kaynak: DHA
Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:04   Bakan Kasapoğlu dünya şampiyonu olan Çitak'ı telefonla arayarak tebrik etti
00:01   "Terör örgütünün yıktığı, yaktığı şehrimizi iyi bir noktaya getirdik"
00:01   Arjantin, Hizbullah'ı "terör örgütleri" listesine aldı
00:00   GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2019
23:59   Kastamonu'da gıda zehirlenmesi şüphesi (2)
23:58   "İstanbul Sözleşmesi iptal edilmeli"
23:56   "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusudur"