Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Berberler kapanınca saç tıraşını kendi yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan galerici, evinin bahçesine kurduğu aynanın karşısına geçti, makine, makas ve tarağı eline alarak tıraşını kendisi yaparken, oğlu ise babasının tıraşını kayda aldı.

14.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:04
Berberler kapanınca saç tıraşını kendi yaptı
Antalya 'nın Serik ilçesinde yaşayan galerici, evinin bahçesine kurduğu aynanın karşısına geçti, makine, makas ve tarağı eline alarak tıraşını kendisi yaparken, oğlu ise babasının tıraşını kayda aldı.

Korona virüs pandemisi nedeniyle Türkiye'deki berberler, tedbir kapsamında kapatılmıştı. Berberlerin kapanmasının ardından tıraş zamanı gelen vatandaşlar da, çareyi kendi saçını keserek buldu. Serik ilçesinde yaşayan galerici İsa Kozan da (38) evinin bahçesine ayna kurdu. Aynanın karşısına geçen Kozan, eline makine, makas ve tarağı alarak, kendini tıraş etti. Kozan'ın oğlu ise babasının tıraşını kayda alarak, sosyal medya hesabından paylaştı.

Oğlunun çektiği görüntülerin sosyal medyada ilgi gördüğünü dile getiren Kozan, "Bu zorlu süreci kolay atlatabilmemiz için bazı meslekleri öğrenmemiz gerekiyor. Türk milletinin istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. Allah'ın izniyle bu zorlu süreci atlatacağımızın inancındayım" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Kozan, serik, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Haberler ›› Yaşam ››Berberler kapanınca saç tıraşını kendi yaptı - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

13:53: Yeni Monster Hunter World: Iceborne Güncellemesi Haftaya Geliyor - Haberler 13:53: Coronavirüs İçin Toplandılar! Ortak Çalışmada Türkiye de Var - Haberler 13:53: AVM'ler Kepenk Kapatınca Ürünler E-Ticaret Depolarına Taşınmaya Başlandı - Haberler 13:53: Ölen Bir İnsandan İlk Kez Bir Başkasına Koronavirüs Bulaştı! - Haberler 13:53: Gökbilimciler Şimdiye Kadarki En Güçlü Yıldız Patlamasını Kaydetti - Haberler 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım 12:47: Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı - Haberler 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi