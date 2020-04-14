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Berberler kapanınca saç tıraşını kendi yaptı

Berberler kapanınca saç tıraşını kendi yaptı Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan galerici, evinin bahçesine kurduğu aynanın karşısına geçti, makine, makas ve tarağı eline alarak tıraşını kendisi yaparken, oğlu ise babasının tıraşını kayda aldı.

14.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:13
Berberler kapanınca saç tıraşını kendi yaptı
ANTALYA - Antalya 'nın Serik ilçesinde yaşayan galerici, evinin bahçesine kurduğu aynanın karşısına geçti, makine, makas ve tarağı eline alarak tıraşını kendisi yaparken, oğlu ise babasının tıraşını kayda aldı.
Korona virüs pandemisi nedeniyle Türkiye'deki berberler, tedbir kapsamında kapatılmıştı. Berberlerin kapanmasının ardından tıraş zamanı gelen vatandaşlar da, çareyi kendi saçını keserek buldu. Serik ilçesinde yaşayan Galerici İsa Kozan 'da evinin bahçesine ayna kurdu. Aynanın karşısına geçen Kozan, eline makine, makas ve tarağı alarak, kendini tıraş etti. Kozan'ın oğlu ise babasının tıraşını kayda alarak, sosyal medya hesabından paylaştı.
Oğlunun çektiği görüntülerin sosyal medyada ilgi gördüğünü dile getiren Kozan, "Bu zorlu süreci kolay atlatabilmemiz için bazı meslekleri öğrenmemiz gerekiyor. Türk milletinin istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. Allah'ın izniyle bu zorlu süreci atlatacağımızın inancındayım" diye konuştu. Berberler kapanınca saç tıraşını kendi yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Kozan, serik, Güncel
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