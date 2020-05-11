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Berberler makas ve tarakla çiftetelli oynayarak hizmete başlamanın sevincini yaşadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, Nevşehir'de yeniden hizmete açıldı.

11.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:44
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, Nevşehir'de yeniden hizmete açıldı.
Kentteki bir berber salonunun işletmecileri Ömer Aranmış ve Fatih Bozulmaz iş yerini açtıktan sonra maske, eldiven ve koruyucu yüz siperliklerini takıp, makas ve tarakla çiftetelli oynayarak hizmete başlamış olmanın sevincini yaşadı.
Müşterileri iş yerine ateşlerini ölçerek alan Aranmış ve Bozulmaz, kişiye özel malzemeler kullanarak hizmet sundu. Berberler makas ve tarakla çiftetelli oynayarak hizmete başlamanın sevincini yaşadı

Kaynak: AA

Etiketler: Nevşehir, Kuaför, Fatih, Güncel, Haber

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