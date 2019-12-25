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Berberler ve Kuaförlerden hünerlerini sergilediler

Karabük Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası tarafından 'Güzellik Show Festivali' düzenlendi.

25.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:03 Berberler ve Kuaförlerden hünerlerini sergilediler
Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası tarafından 'Güzellik Show Festivali' düzenlendi.

Karabük Belediyesi Nikah ve konferans salonunda düzenlenen etkinlikte berberler ile bayan kuaförleri, "kesim renklendirme", "salon topuz", "yüksek fantezi" ve "saç şov" kategorilerinde hünerlerini sergiledi.

Festivale katılan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de berberler ve kuaförler desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Etkinliğe; Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Nurettin Tümen, Karabük ve çevre illerden oda başkanları ile Karabüklü berberler ve kuaförler katıldı. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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