Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, sosyal medya hesabından paylaştığı 23 yıl öncesine ait fotoğrafla takipçilerini geçmişe götürdü.

Berdan Mardini, 23 Yıl Önceki Fotoğrafıyla Takipçilerini Şaşırttı!">

"EPEY ESKİYE GİTTİM"

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini takipçilerini 1996 yılına götürdü. Ailesiyle birlikte olduğu fotoğrafı paylaşan Mardini'yi tanımak ise imkansız. 23 yıl öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Yıl 1996 Isparta'dan İstanbul'a geldim ve babam emekli olmuştu ikramiyesi ile konfeksiyon atölyesi açmıştı…Fotoğraftaki arkadaşlarım mesai arkadaşlarım (ayrıca iki ablam da orada) Bu resmi görünce epey eskiye gittim… Allah'ım' binlerce şükürler olsun o zaman nereden bilecektim ki... (sağdaki yüksekte oturan ben)" notunu düştü.