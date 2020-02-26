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Berdan Mardini: Galatasaray için beste hazırlayacağım

Son günlerde Galatasaray taraftarlarının gözdesi olan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki gün Aqua Florya'da görüntülendi

26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41Berdan Mardini: Galatasaray için beste hazırlayacağım

Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde alışveriş turuna çıkan Mardini, gazetecilerin fotoğraf isteklerini kırmayarak poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

21 yıl aradan sonra Şükrü Saraçoğlu Stadında 'ın skor vererek yeneceğini tahmin eden Berdan Mardini, "Valla içime doğdu ve tahminim doğru çıktı arkadaşlar. Buradan da bütün Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ederim sosyal medyadan inanılmaz derecede mesajlar alıyorum. Hatta alın size bir tahmin daha. Bu sene tekrardan şampiyon Galatasaray. Bu galibiyete bir şarkı yakışır. En kısa zaman da stüdyoya Galatasaray'ımız için girip güzel bir beste hazırlayacağım" dedi.& ;& ;


Berdan Mardini, Galatasaray, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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