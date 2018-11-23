Bereket Enerji Grubu'nun 22. Hidroelektrik Santrali Akıncı Hes Devreye Alındı

23 Kasım 2018 Cuma 11:33



23 Kasım 2018 Cuma 11:33

Bereket Enerji Grubu'nun 99 mw (megawatt) kurulu güce sahip Akıncı Hidroelektrik Santrali devreye girdi.Tokat'ın Reşadiye ve Niksar ilçe sınırları içinden geçen Kelkit Irmağı'nın üzerinde kurulan Akıncı HES, yıllık 400 GWh (gigawattsaat) elektrik üretim kapasitesi ile 231 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak. Regülatör iletim kanalı, 40 metre çapındaki denge bacası ve elektromekanik ekipmanları ile en son teknoloji kullanılarak ekonomiye kazandırılan Akıncı HES, yıllık 230 bin tonun üzerinde karbondioksit (CO2) emisyonunu önleyecek ve doğaya yaklaşık 436 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer bir katkıda bulunacak.Ülkemizin enerjide arz güvenliği ve yerli kaynaklarla enerji üretiminin artırılması stratejisini paylaştığını ifade eden Bereket Enerji Grubu CEO'su İdris Küpeli, Akıncı HES'i devreye alarak istihdam oluşturmanın ve dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Enerji yatırımlarının, ülke ekonomisi ve kalkınması için hayati önem taşıdığını ifade eden Küpeli, Bereket Enerji Grubu olarak bu bilincin sorumluluğunda olduklarını dile getirdi.Akıncı Hidroelektrik Santrali'nin üretime başlamasıyla Bereket Enerji Grubu'nun yenilenebilir enerji üretimindeki kurulu gücü 1000 mw üzerine çıktı ve tamamı yerli kaynaklardan üretim yapan toplam kapasitesi 2000 mw'ı aştı. - TOKAT