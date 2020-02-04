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Bereket Konvoyu'nun 15'inci Balkan yolculuğu başlıyor

Bugüne kadar Balkan coğrafyasında sayısız iftar sofrası kurarak Balkanlar ile Türkiye arasında köprü olan Bayrampaşa Belediyesi, 15'inci kez Balkan yollarına düşmeye hazırlanıyor.

04.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:12Bereket Konvoyu'nun 15'inci Balkan yolculuğu başlıyor
Bugüne kadar Balkan coğrafyasında sayısız iftar sofrası kurarak Balkanlar ile arasında köprü olan Belediyesi, 15'inci kez Balkan yollarına düşmeye hazırlanıyor.

Bereket Konvoyu'nun Ramazan ayındaki rotasını belirlemek üzere Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Gemici'nin başkanlığında belediye binasında ilk toplantı yapıldı. Balkanlar'da Ramazan projesinin önemli bir kültür projesi olduğunun altını çizen Gemici, "Bizim Balkanlar'da tarihimiz, kültürümüz, sevdamız var. Oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. Bu duygularla bir kez daha Balkanlar'daki kardeşlerimizle kaynaşmak için yollara düşmeye hazırlanıyoruz" dedi.

2005 yılında ilk yolculuğuna çıkan Bayrampaşa Belediyesinin Bereket Konvoyu, Balkanları karış karış gezerek Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere toplam 9 Balkan ülkesinin her bir şehrinde ayrı ayrı iftar ve gönül sofraları kurdu. Milyonlarca kişiyi aynı sofrada buluşturan konvoy, Balkanlar-Türkiye arasında yeni ve sağlam gönül köprüleri inşa etti. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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