Bereket sofrası Deydinler'de kuruldu

İnegöl Belediyesi'nin her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği bu hafta Deydinler Mahallesi caminde gerçekleştirildi.



Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınmasının ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Deydinler Mahallesi Camiinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi yoğun oldu.



Mahalleli talep ve önerilerini başkana iletti



Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları; Rıdvan Kocaağa ve Fevzi Dülger, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından köy meydanında bulunan kahvehanede hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, Deydinler Mahallesinin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.



Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban kısa bir selamlama konuşması yaptı. Taban, "Her Cuma sabahı bir mahallemizde bereket sofralarıyla vatandaşımızla buluşuyoruz. Bu Cuma da arkadaşlarımız burada planlama yaptı. Allah razı olsun sizler de bizi yalnız bırakmadınız. Soframızı simit, zeytin ve peynir ile sizlerle paylaşmış olduk" dedi.



2020 yılına kötü haberlerle başlandığını hatırlatan Alper Taban, "Şuan ülke gündemini meşgul eden çok önemli konular var. Biliyorsunuz yakın zamanda bir deprem yaşadık. Yine Van'da çığ felaketi yaşadık. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni yıla böyle kötü haberlerle başladık ama inşallah Rabbim hepimizi feraha çıkarsın, kaza ve belalardan korusun. Sizlerin de hazır buraya gelmişken bizlere iletmek istediği şeyler varsa dinlemek isteriz. Bereket sofrası buluşmalarımızın asıl amacı buydu zaten. Bizlerin anlatacaklarından ziyade sizleri dinlemeye geldik" ifadelerinde bulundu.



Konuşma sonrası muhtar ve mahalle sakinleri mahalleleri hakkındaki talep, öneri, şikayet ve merak ettikleri konuları Belediye Başkanı Alper Taban'a sordu. Başkan Taban tüm sorulara yanıt vererek vatandaşı bilgilendirdi. - BURSA

