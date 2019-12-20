Bereket Sofrası Kurşunlu'da kuruldu

Cami cemaatiyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, "Bereket Sofrası etkinliğimiz vesilesiyle halkımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızın bize iletmek istediklerini ilk ağızdan dinleme fırsatı elde ediyoruz" dedi.

Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınmasının ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Kurşunlu Merkez Camisinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi yoğun oldu.

MAHALLELİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları; Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Oğuzhan Uslu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, Kurşunlu Mahallesinin sorunları masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.

AMAÇ VATANDAŞI DİNLEMEK

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban, "Her Cuma sabahı Bereket Sofrası etkinliğimiz vesilesiyle halkımızla bir araya gelerek vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz, sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bölgenin, mahallenin varsa eksiklikleri, ihtiyaçları ve sıkıntılarını bu vesileyle dinliyoruz. Ayrıca yine her hafta Cuma namazı sonrası belediye ek hizmet binamızda randevu aranmaksızın vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Çat kapı gelerek burada bizimle görüşebilirsiniz. İletmek istediğiniz konular, sorunlar varsa Başkan Yardımcılarımızla birlikte dinliyoruz. Bizlere rahatça ulaşın istiyoruz. Vatandaştan, halktan kopuk, milletten uzak bir yönetim anlayışından ziyade vatandaşla iç içe, vatandaşın yanında, halktan hiçbir zaman ayrılmayan bir anlayış içerisinde süreci götürmek istiyoruz." dedi.

SU SORUNU ÇÖZÜLECEK

Kurşunlu Mahallesi sakinleri tarafından daha önce bildirilen suların çamurlu akması sorunuyla ilgili olarak ta bilgi veren Başkan Alper Taban, Buski ile görüşüldüğü ve sorunun giderilmesi noktasında çalışmaların başladığıyla belirtti. Taban ayrıca; Kurşunlu Mahallesine Doğalgaz hattı getirmeyi arzu ettiklerini dile getirerek doğalgaz hattının en kısa sürede yetiştirmeyi hedeflediklerini ve bu konuda çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

Konuşma sonrası mahalle sakinleri bölgeleriyle ilgili talep, öneri ve sorunlarını Başkan Taban ve ekibine iletme imkanı buldu. Program sohbet şeklinde devam etti.