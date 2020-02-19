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Berelerinde 1 kilogram esrar saklayan iki yolcu yakalandı

Adana'da uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsündeki iki şüphelinin beresinde, 1 kilo 13 gram toz esrar ele geçirildi.

19.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:43Berelerinde 1 kilogram esrar saklayan iki yolcu yakalandı
'da uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsündeki iki şüphelinin beresinde, 1 kilo 13 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun İncirlik Park Alanı'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün arka koltuklarında oturan A.Ç. (35) ve S.D'nin (36) hareketlerinden şüphelenerek arama yapan polis, şüphelilerin yanlarındaki berelerde gizledikleri 1 kilo 13 gram toz esrar buldu.
Gözaltına alınan iki şüpheliye, ev hapsi cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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