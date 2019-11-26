Haberler » Güncel » Beren Bebek Akademisindeki öğretmenler de unutulmadı - Haber

Beren Bebek Akademisindeki öğretmenler de unutulmadı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde görev yapan öğretmenlere olduğu gibi Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'nde bulunan öğretmenlere de çiçek hediye ederek 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı.

26.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:07Beren Bebek Akademisindeki öğretmenler de unutulmadı
Belediye Başkanı Rasim Yüksel 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde görev yapan öğretmenlere olduğu gibi Ergene Belediyesi Beren Çocuk Akademisi'nde bulunan öğretmenlere de çiçek hediye ederek 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı.

Ergene Belediyesinin en büyük eğitim hizmetlerinden biri olan Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'nde bulunan öğretmenleri Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ziyaret ederek buradaki öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Öğretmenlere çiçek hediye eden Rasim Yüksel, "Siz saygı değer öğretmenlerimiz çocuklarımız yani geleceğimizi emanet ettiğimiz, her şartta ve her koşulda insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan bilim ve aydınlık düşüncenin mimarlarısınız" dedi.

Başkan Yüksel konuşmasının devamında, "Öğretmenlerimiz her zaman her şeyin en iyisini hak etmektedir. Sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfusu işleyecek, cevherleri bulup ortaya çıkaracak ve ülke hizmetine sunacak kişiler öğretmenlerdir. Çünkü bir milleti çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak tek bir meslek vardır, o da öğretmenliktir. Her çocuk, yetişen her nesil öğretmenlerimizin sevgi ve irfan yüklü kollarında olgunlaşmakta ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Eğitimin en birinci basamağında yetişen çocuklarımızı siz değerli öğretmenlerimiz Atasına ve Cumhuriyet değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştiriyorsunuz, en zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizi kutluyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Ergene, Bebek, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:34 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
13:34 Manisa'da kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
13:27 Elazığ'da 600 öğrenciye mont yardımı
13:27 İşçiler çevre temizliği yaptı
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:30 Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
12:30 Son dakika: Erdoğan'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına yanıt: Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olamaz
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:23 Polis, aracına binen turist kadını önce yanlış yere götürüp ardından darp eden taksiciyi arıyor
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
26.11.2019 13:35:27