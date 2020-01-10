Beren Gökyıldız kimdir? Beren Gökyıldız kaç yaşında? Mucize Doktor'a konuk olan Beren Gökyıldız kimdir? Beren Gökyıldız hayatı ve biyografisi?

Ekranların küçük yıldızı Beren Gökyıldız, sevilen dizi Mucize Doktor'a konuk oldu. Onu "Kızım" dizsinden tanıyanlar, Mucize Doktor'da görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Peki Beren Gökyıldız kimdir? Beren Gökyıldız kaç yaşında? Mucize Doktor'a konuk olan Beren Gökyıldız kimdir? İşte Beren Gökyıldız hayatı ve biyografisi?

BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR?

Beren Gökyıldız doğum tarihi: 29 Eylül 2009

Beren Gökyıldız kaç yaşında: 10 yaşında

Beren Gökyıldız doğum yeri: İstanbul

Beren Gökyıldız ödüller: Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu (2016)

Beren Gökyıldız

BEREN GÖKYILDIZ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ?

Beren Gökyıldız 29 Eylül 2009'da, İstanbul'da doğdu. Beren Gökyıldız ilköğrenimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan, Beren Gökyıldız oynadığı karakterle izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.

Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen, Gökyıldız Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da oynamıştır. Son olarak Star TV'nin yeni dizisi olan Anne'de Melek Akçay karakterini oynayan Beren Gökyıldız Vahide Perçin ve Cansu Dere gibi isimlerle aynı dizide rol almaktadır.

BEREN GÖKYILDIZ YER ALDIĞI SİNEMALAR

2016/ Boşu Bir Yerde, Elmas, Başrol

2017/ Bal Kaymak, Başrol

BEREN GÖKYILDIZ TELEVİZYON YAPIMLARI

2014 – 2015/ Kocamın Ailesi, Pelin, Yardımcı Karakter

2016/ Güldüy Güldüy Show, Kendisi Tiyatro Oyunu

2016 – 2017/ Anne, Melek Akçay/ Turna Başrol

2018/ Bizim Hikaye, Ayşe, Yardımcı Oyuncu

2018 – 2019/ Kızım, Öykü Tekin Göktürk, Başrol

2020/ Mucize Doktor, Betül, Konuk Oyuncu