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Beren Saat, aldığı onur ödülünü İstanbul Üniversitesi öğrencilerine adadı

Atiye dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Beren Saat, Yıldız Teknik Üniversitesi'de aldığı ödülü yemek hakları için mücadele eden İstanbul Üniversitesi öğrencilerine adadı. Beren'in öğrenciler için söylediği sözler salonda alkış tufanı kopardı.

10.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:34

Netflix yapımı Atiye dizisiyle ekranlara geri dönen başarılı oyuncu Beren Saat, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'Altınyıldız Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde "Onur Ödülü" aldı

ÖDÜLÜNÜ ÖĞRENCİLERE ADADI

Ödül aldıktan sonra konuşan Saat,"Bu ödülü İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine adamak istedim" dedi. Saat'in bu açıklaması ise salonda alkış tufanı kopardı.

KENAN DOĞULU SORUSUNA CEVAP VERDİ

Ödül töreninden ayrılırken kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet eden Beren Saat, neşeli halleriyle dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Saat, boşanacakları konuşulan eşi Kenan Doğulu ile barışmasıyla ilgili sorulara "İyiyiz, iyiyiz ya" cevabını verdi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler yemek hakkının sadece bir öğünle sınırlandırılma kararına karşı mücadele etmişti. Öğrenciler, mücadelelerinin sonucunda yemek hakkının sınırlandırılmasını önlemişti.

Beren Saat, aldığı onur ödülünü İstanbul Üniversitesi öğrencilerine adadı

İstanbul Üniversitesi, Beren Saat, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
İÇ SES:Hem Beren hem de üniversiteliler hakkında öyle yorumlar yaptım ki size yazamam, yayınlamazlar. . . Allah gönlünüze göre yorum versin diyeyim anlayın siz.
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CV:iki adak adayıp orda kesseydinde etini yeseydiler . . boş kadın sana kim ödül vermiş o vereninden aklından şüphe ederim . . bu ülkede ahlaksızlığın önünü açan bu yolda devam eden ve peşinden başkalarını sürükleyen kim varsa ödül veriyorsunuz. bu kadın ne yapmışta ödül almış benim gördüğüm bir hiççç
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DOĞRUCU VATANDAŞ:Ben de ödülümü adıyorum. Ama parası bende kalacak. :))))
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KOKOO:Yemek fiyatları zamlandı, öğrenciler protesto etti ve okul bunun üzerine zam kararından vazgeçti. Olay bu yani çok basit sıradan abartılmayacak bir durum. Ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi şimdi ünlüler olay üzerinden prim yapmaya çalışıyor her zaman olduğu gibi ama ortada bir olay yok pireyi deve yaptılar
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DÜĞÜNCÜ APLA:Boş Yapma Beren . Ödülünü adamak nedir. Öğrencilere harçlık desteği ver. hadee
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