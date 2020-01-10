Beren Saat, aldığı onur ödülünü İstanbul Üniversitesi öğrencilerine adadı

Netflix yapımı Atiye dizisiyle ekranlara geri dönen başarılı oyuncu Beren Saat, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'Altınyıldız Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde "Onur Ödülü" aldı

ÖDÜLÜNÜ ÖĞRENCİLERE ADADI

Ödül aldıktan sonra konuşan Saat,"Bu ödülü İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine adamak istedim" dedi. Saat'in bu açıklaması ise salonda alkış tufanı kopardı.

KENAN DOĞULU SORUSUNA CEVAP VERDİ

Ödül töreninden ayrılırken kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet eden Beren Saat, neşeli halleriyle dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Saat, boşanacakları konuşulan eşi Kenan Doğulu ile barışmasıyla ilgili sorulara "İyiyiz, iyiyiz ya" cevabını verdi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler yemek hakkının sadece bir öğünle sınırlandırılma kararına karşı mücadele etmişti. Öğrenciler, mücadelelerinin sonucunda yemek hakkının sınırlandırılmasını önlemişti.