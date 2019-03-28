Beren Saat, Eşi Kenan Doğulu'yu Sosyal Medya Hesabından Tebrik Etti

3 haftadır Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat, dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Saat, boşanmayacaklarını söyleyerek iddialara son noktayı koydu. Saat, bu gelişmenin ardından 'En İyi Erkek Müzik Sanatçı' ödülünü alan eşi Doğulu'yu tebrik etti.

İLK TEBRİK EDEN KİŞİ OLDU

Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül töreninde 'En İyi Erkek Müzik Sanatçısı' ödülünü alan Kenan Doğulu, Instagram hesabından paylaşım yaparak, üniversiteye ve ödül ekibine teşekkürlerini iletti. Kenan Doğulu'yu ilk tebrik eden isim ise eşi Beren Saat oldu.

ALKIŞ EMOJİSİ KOYDU

Beren Saat bugün de Kenan Doğulu'nun fotoğrafının altına 'Alkış' emojisi koyarak, ödül alan eşini tebrik etti.