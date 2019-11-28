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Beren Saat'in canlandırdığı Atiye dizisinden ilk fotoğraf ve fragman yayınlandı

Başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür'un paylaştığı 'Atiye' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. 27 Aralık tarihinde Netflix izleyicileriyle buluşacak olan Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal dizisi Atiye'den bir de 50 saniyelik bir Teaser'ı yayınlandı.

28.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:03

27 Aralık tarihinde Netflix izleyicileriyle buluşacak olan Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal dizisi Atiye'nin 50 saniyelik bir Teaser'ı yayınlandı. Oldukça ilginç bir konuya sahip olan Atiye, genç ve güzel bir ressamın sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Diziden ilk kareler de yayınlandı.

TANITIM VE FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI

Başrolünü Beren Saat ve Mehmet Günsür'un paylaştığı 'Atiye' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in paylaştığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizi, 27 Aralık'ta Netflix'te yayın hayatına başlayacak. Güzel oyuncu Beren Saat ise en son dizi oyunculuğunu Muhteşem Yüzyıl'da sergilemişti.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açan Atiye dizisinin ilk fragmanı Netflix tarafından yayınlandı. OG Medya tarafından Onur Güvenatam'ın yaratıcılığında hayata geçirilen Atiye dizisinin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.

Beren Saat'in canlandırdığı Atiye dizisinden ilk fotoğraf ve fragman yayınlandı

Melisa Şenolsun, Metin Akdülger, Mehmet Günsür, Beren Saat, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
ASLI:ARKADAŞLAR HEPİNİZİN KARA CUMA''SI ŞİMDİDEN KUTLU OLSUN. DURUMU OLANLAR ALIŞVERİŞ YAPSIN EKONOMİMİZ BİRAZ CANLANSIN. KARLI ALIŞVERİŞLER DİLERİM HERKESE.
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COŞKUN:BEREN SAAT''İN HAYRANIYIM. .
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