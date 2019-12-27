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Beren Saat'in merakla beklenen dizisi Atiye yayınlandı

Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrolünde olduğu Netflix'in ikinci orjinal Türk dizisi Atiye'nin ilk sekiz bölümü yayınlandı.

27.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:40

Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye Netflix platformlarından yayınlandı. Genç ve güzel bir ressamın mistik yolculuğunun anlatıldığı ve başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı dizi hayranlarıyla buluştu.

HAYRANLARI SEVİNDİ

Dün sosyal medya platformunda yayınlanacağı saati duyuran Netflix bu gün saat 11 itibariyle Atiye'nin yayında olduğunu paylaştı. Yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Beren Saat'in sıkı yabancı takipçileri haberi mutlulukla karşıladı.

"HEM CANIMI YAKTI HEM DE BENİ DERİNLEŞTİRDİ"

Geçtiğimiz günlerde gala gecesinde konuşan güzel oyuncu Beren Saat yeni dizisi Atiye için "Atiye hem canımı yakan, hem beni derinleştiren bir yol arkadaşı. Umarım yolu açık olur. Bunu Fatmagül'de ve Ela'da da derinden hissetmiştim. Bazı hikayeler sizden büyüktür ve insanların faydalanması için popüler kültür üzerinden anlatılmalıdır. Atiye'nin hikayesinden çok fazla kadın yararlanacak."

Senaristliğini Nuran Evren Şit'in yazdığı yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı mistik dizinin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Beren Saat'in merakla beklenen dizisi Atiye yayınlandı

Mehmet Günsür, Beren Saat, Magazin


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