Beren Saat'in Netflix Dizisinden İlk Kare Geldi! Yüzü Gülüyor

Dünyanın en popüler yayın platformu olan Netflix'in, Hakan: Muhafız'ın ardından Türkiye'de çekeceği ikinci Netflix Original yapımı olan ve Beren Saat'in başrolde olduğu Atiye'nin oyuncularından ilk fotoğraf geldi. Fotoğraf karesinde son dönemde evliliğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Beren Saat'in yüzünün gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

ÇEKİMLER İSTANBUL'DA BAŞLADI

Başrolünde Beren Saat'in yer aldığı Netflix'in Muhafız'ın ardından ikinci Türk projesi Atiye'nin çekimleri İstanbul'da başladı.

"BAŞLAMAK HEYECAN VERİCİ"

Ünlü oyuncu setten ilk kareyi " Bu özel projeye resmen başlamak çok heyecan verici" notuyla paylaştı. Saat'in uzun bir aradan sonra yüzünün gülmesi dikkat çekti.

ÇEKİMLER ÇEŞİTLİ BÖLGE VE ŞEHİRLERDE DEVAM EDECEK

Ayrıca dizinin oyuncu kadrosu başta olmak üzere bazı detayları da ortaya çıktı. Gizem-dram türünde sekiz bölümden oluşacak bir dizi olan Atiye'nin oyuncu kadrosunda Beren Saat'in yanı sıra Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimler yer alıyor.

Dizinin çekimleri İstanbul'da başlamış olsa da çekimler, dünyanın bilinen en eski kült yapıları olan Göbeklitepe başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli bölge ve şehirlerinde devam edecek.