22 Kasım 2018, 14:41
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Beren Saat'in Yeni Dizisindeki Partneri Mehmet Günsür Oldu

Uzun bir arada sonra Netflix dizisiyle oyunculuğa geri dönmeye hazırlanan Beren Saat, rol arkadaşını seçti. Saat yeni projesinde Mehmet Günsür'le oynayacak.

Ünlü oyuncu Beren Saat, Netflix dizisiyle geri dönüyor. Netflix Türkiye'nin haberi duyurmasının ardından Beren Saat yeni projesinde rol alacağı partnerin seçti.

MEHMET GÜNSÜR'Ü SEÇTİ

Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin yolda olduğu bilgisini verdi. Beren Saat'li yeni dizi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak. Rol arkadaşını kendisi seçen Saat, Mehmet Günsür ile 'Krallar Kaybederse' internet dizisinde rol alacaklar...

"GÜÇLÜ KADINLARIN ARASINA HOŞGELDİN"

Netflix, paylaştığı video ile The Crown'da Kraliçe Elizabeth, House of Cards'ta Claire Underwood, Maniac'ta Annie, La Casa de Papel'de Tokyo, GLOW'da Ruth Wilder ve Marvel's Jessica Jones'ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi karakterleri anımsatarak, Beren Saat'e "Güçlü kadınların arasına hoşgeldin" mesajını paylaştı.

Türkiye,Mehmet Günsür,Beren Saat
22 Kasım 2018 Perşembe 14:41



YORUMLAR (12)
ŞEYHŞAMİL: KENANIN YANINDA BUNALIMA GİRDİ BİR SENEYE KALMAZ BOŞANIRLAR AHA BİR KENARA YAZIN
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MAHMUT TEK: SUPER BIR HABER
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KUZEYİN UŞAĞI: şımarık şey bundan bir halt olmaz yaşadığı şarkıcı da öyle. sanatçı dediğin TÜRKAN ŞORAY FATMA GİRİK FİLİZ AKIN VE şimdilerde BERGÜZAR KOREL hanım efendilerdir. saygılar onlara.
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SELOTALIN: tutmaz beren eskidi artik
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BİRİMİZ AYAKTA KALMALIYDI...: 30 GÜN KARŞILIĞI ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN KESİM; HER DİZİDE 50.000-80.000 ALAN BU KİŞİLER İÇİN HALA FAN ÜYELİĞİ OLUŞTURUP HAYRANI OLMAKLA BUNLARI İZLEMEKLE HANGİ DERDİNİZE DERMAN OLUYORSUNUZ. ANLAYAMADIĞIM FUTBOLCULAR ŞARKICILAR OYUNCULAR ONLAR LÜKS İÇİNDE YAŞARKEN BİZLERİN ACINASI HALLERİMİZİ NEDEN KİMSE DÜŞÜNMÜYOR. HAYIR YANİ BU KADIN DİZİLERDE OYNASA OYNAMASA SİZE NE KATKISI VAR? O CEBİNİ DOLDURUCAK...
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