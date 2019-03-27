Beren Saat, Kenan Doğulu ile Boşanma Haberlerine Son Noktayı Koydu

Doğum gününde yıllar önce kazada kaybettiği eski sevgilisiyle alakalı paylaşım yapan güzel oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliklerinin yolunda gitmediği ve boşanacakları iddia edildi.

Beren Saat, 3 haftadır devam eden ve türlü türlü iddiaların ortaya atıldığı evliliği hakkında ilk kez bu kadar net konuştu.

BEREN BOŞANMA İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Yeni dizisinin çekimlerinin 4 gün önce başladığı ve sette çok eğlendiğini söyleyen Beren Saat, dün akşam bir mekanda çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularına cevap veren Saat, boşanma iddialarına da son noktayı koydu.

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile hakkında çıkan boşanma iddialarına "Doğru değil, öyle bir şey yok" diyerek yalanladı. Ünlü çiftin yarın anlaşmalı olarak boşanacakları iddia edilmişti.