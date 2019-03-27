27 Mart 2019, 08:58
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Beren Saat, Kenan Doğulu ile Boşanma Haberlerine Son Noktayı Koydu

3 haftadır Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat, dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Saat, boşanmayacaklarını söyleyerek iddialara son noktayı koydu.

Doğum gününde yıllar önce kazada kaybettiği eski sevgilisiyle alakalı paylaşım yapan güzel oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliklerinin yolunda gitmediği ve boşanacakları iddia edildi.

Beren Saat, 3 haftadır devam eden ve türlü türlü iddiaların ortaya atıldığı evliliği hakkında ilk kez bu kadar net konuştu.

BEREN BOŞANMA İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Yeni dizisinin çekimlerinin 4 gün önce başladığı ve sette çok eğlendiğini söyleyen Beren Saat, dün akşam bir mekanda çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularına cevap veren Saat, boşanma iddialarına da son noktayı koydu.

Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile hakkında çıkan boşanma iddialarına "Doğru değil, öyle bir şey yok" diyerek yalanladı. Ünlü çiftin yarın anlaşmalı olarak boşanacakları iddia edilmişti.

Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin



YORUMLAR (14)
EŞİTLİK: Asıl şimdi yalan söylüyor "ateş olmayan yerde duman çıkmaz" aslında boşanacaklardı ama şimdi birbirlerine bi şans verdiler. Bakalım bu hüsranlığın sonu nereye kadar varacak.
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NALBANT: reytingleri düşünce boşanıyorlar,düzelince barışıyorlar,gündemde kalalım yeter diyorlar
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AYININ BİRİ: Lan oğlum ne diye okur da yorum yaparsın . İtiraf ediyoruuuum '' Ben bir salağım ''
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AYSEE: kadını zorla boşayacaklar.. sürekli boşanma haberleri çıkıyo.. huzur verin insanlara artık..
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