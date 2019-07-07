Beren Saat'in kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı

Eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat, arkadaşları ile Alaçatı'da yaptığı tatilden keyifli paylaşımlar yapıyor.

TATİLE KAÇTI

Evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşan güzel oyuncu, rol aldığı "Atiye" dizisinin çekimlerine verilen arayı fırsat bilip tatile kaçtı.

DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Neşeli olduğu görünen Beren Saat bikinisinin tasarımcısına da attığı fotoğraf ile teşekkür etti. Başarılı oyuncunun fotoğrafta hiç makyaj yapmamış olması ve doğal güzelliği dikkat çekti. Özellikle Saat'in yeşil gözleri çok yorum aldı. Kısa sürede Beren Saat'in bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.