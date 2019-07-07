07.07.2019 16:02
Haberler» Magazin» Haber

Beren Saat'in kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı

Boşanma haberleri ile çok konuşulan ünlü oyuncu Beren Saat, kırmızı bikinili paylaşımıyla hayranlarının yüzünü güldürdü. Oyuncuyu mutlu gören takipçileri Saat'in fotoğrafına beğeni yağdırdı.

Eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat, arkadaşları ile Alaçatı'da yaptığı tatilden keyifli paylaşımlar yapıyor.

TATİLE KAÇTI

Evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşan güzel oyuncu, rol aldığı "Atiye" dizisinin çekimlerine verilen arayı fırsat bilip tatile kaçtı.

DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Neşeli olduğu görünen Beren Saat bikinisinin tasarımcısına da attığı fotoğraf ile teşekkür etti. Başarılı oyuncunun fotoğrafta hiç makyaj yapmamış olması ve doğal güzelliği dikkat çekti. Özellikle Saat'in yeşil gözleri çok yorum aldı. Kısa sürede Beren Saat'in bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

Beren Saat'in kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Kenan Doğulu, Beren Saat, Alaçatı, Magazin

YORUMLAR (3)
TEZATLIK: Üstü değil yüzü kızarmalıydı
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
DEMEK ÖYLE: Kocası da beğendi mi peki. Hiç sanmıyorum. Bari boşanmayı bekleseydi
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
SANA NEE: SANA NEE
Yayından Kaldır
1 0
Son Dakika Haberleri
16:46   İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, Osmanlı torunu Boris Johnson'a davette göğüslerini gösterdi
16:02   Beren Saat'in kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
15:11   7,5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü yatak sırrını paylaştı!
14:38   Kuşadası'nda Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali coşkusu
14:12   Manga, Nasreddin Hoca Şenliği'nde hayranlarıyla buluştu
13:11   Başörtüsünü çıkartan Burcu Çetinkaya'dan Nurgül Yeşilçay'ın eleştirilerine cevap!
11:57   İlber Ortaylı'nın askerlik fotoğrafındaki çarpı işareti sosyal medyada gündem oldu