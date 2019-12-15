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Beren Saat'le aşk yaşadığı iddia edilen DJ Maga sarışın güzelle dudak dudağa yakalandı

Geçtiğimiz yaz ayında Beren Saat ile görüntülenen DJ Maga, İstanbul'da özel bir partide sahne aldı. DJ Maga, sarışın bir kadınla dudak dudağa görüntülendi.

15.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:33

Adı oyuncu Beren Saat ile aşk dedikodularına karışan Fransız DJ Maga, bir kulüpte kız arkadaşıyla dudak dudağa objektiflere yakalandı.

KIZ ARKADAŞLARIYLA TATİLE ÇIKMIŞTI

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu evliliğinde sıkıntı yaşadığı dönemde Fransız DJ M aga ile yakınlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Saat, geçtiğimiz temmuz ayında İzmir'in Çeşme ilçesinde Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapmıştı.

DJ'LE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Beren Saat'e, Fransız DJ Maga'nın da eşlik ettiği görüntülerin ortaya çıkmasından sonra gündeminin yakın markajında olan ünlü DJ'in nerede olduğu merak konusu olmuştu.

KIZ ARKADAŞIYLA DUDAK DUDAĞA YAKALANDI

Beren Saat, basına yansıyan fotoğraflar için "Evet, o fotoğraftaki benim" açıklamasını yapmıştı. Beren Saat'in Kenan Doğulu ile aralarındaki sorunları çözmesinin ardından ne yaptığı merak edilen DJ Maga 'da ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre, DJ Maga dün gece İstanbul'da özel bir partide sahne aldı. Maga, partide kız arkadaşıyla dudak dudağa görüntülendi. DJ'in sevgilisiyle yaşadığı özel anlar partideki bir kişinin objektifine yansıdı.

Beren Saat'le aşk yaşadığı iddia edilen DJ Maga sarışın güzelle dudak dudağa yakalandı

Kenan Doğulu, Beren Saat, İstanbul, Magazin


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