Beren Saat'le Boşanacakları Söylenen Kenan Doğulu'dan Duygusal Paylaşım

Başarılı oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında yurt dışında dünya evine girdi. Evlilikleri hakkında bir süredir boşanma haberleri çıkan çiftin 28 Mart'ta boşanacakları iddia edildi.

Bu haberlerden sonra herhangi bir açıklamaya yapmayan çiftin paylaşımları ise dikkat çekti. Şarkıcı Kenan Doğulu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, boşanacakları iddia edilen eşi Beren Saat'e gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı

KENAN EVLİLİĞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Doğulu'nun 5 yıllık evliliğini kurtarma çabası içinde olduğu ancak bu çabanın sonuçsuz kaldığı da söylentiler arasındaydı.

"BENİMLE KAL"

Kenan Doğulu, sosyal medyada Benimle Kal şarkısını söylerken çekilen bir videoyu paylaştı. Doğulu'nun hikayesinde paylaştığı şarkı, 'Beren Saat'e gönderme yapıyor' şeklinde yorumlandı.

Doğulu'nun paylaştığı şarkının sözleri ise şöyle:

Sen gittin ya bir parçam gitti

Söktüler sanki yarımı

Henüz dur bile diyemeden

Topladım gözyaşlarımı

Benimle kal

Yine benimle ol yanımda kal

Şimdi kopart…

"HAYATTA HİÇBİR ŞEY SONSUZA DEK SÜRMEZ"

Beren Saat ise dün çıkan 28 Mart'ta boşanacakları yönündeki haberlerden sonra Instagram'da paylaşım yaparak şu sözleri paylaştı: "Merhaba Beren! Zaten bunu bildiğini biliyorum, ama zaman zaman hatırlatmak iç açıcı olabilir. Sizi seviyoruz, sizi destekliyoruz ve her zaman sizi bekliyor olacağız. Hayatta hiçbir şey sonsuza dek sürmez, ne mutluluk ne de acı. Duygusal olarak bir kayaya çarptığında, bir sonraki adıma geçmenin yolu yerinden kalkmaktır. Geçecek, zaman her şeyle ilgilenecek. Sana çok büyük bir kucaklama gönderiyoruz"