Beren Saat, Markette Karşılaştığı Kayınvalidesi ile Tartıştı

Doğum gününde yıllar önce kazada kaybettiği eski sevgilisiyle alakalı paylaşım yapan güzel oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliklerinin yolunda gitmediği ve boşanacakları iddia edilmişti.3 haftadır devam eden ve türlü türlü iddiaların ortaya atıldığı evlilikle ilgili Beren Saat son noktayı koymuş, iddiaları yalanlamıştı.

TARTIŞTILAR

Beren Saat'in Kenan Doğulu ile evliliğinde kriz olduğunu ima eden paylaşımları, kayınvalide Serpil Hanım'ı kızdırdı. İddiaya göre önceki gün Kuruçeşme'deki bir markette karşılaşan gelin ile kaynana, bu yüzden tartıştı.

SICAK BİR SOHBET BEKLENİRKEN...

Önceki gün öğle saatlerinde Kuruçeşme'deki bir markete gidenler, büyük bir şok yaşadı. Bir süredir Kenan Doğulu ile evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Beren Saat, tek başına markette alışverişe koyuldu. Ünlü oyuncu, reyonları gezerken popçu eşinin annesi Serpil Doğulu ile denk geldi. Dedikoduya göre; müşteriler, gelin ile kaynananın sıcak bir sohbete koyulmasını beklerken tam tersi bir manzarayla karşılaştı.

BİRBİRLERİNE SESLERİNİ YÜKSELTTİLER

Takvim'in haberine göre; İddialara göre Beran Saat ile Serpil Doğulu, tartışmaya başladı. Birbirlerine seslerini yükselten gelin ile kaynana, diğer müşterilerin kendilerine baktığını fark edince tartışmayı noktaladı.

TARTIŞMALARIN SEBEBİ BEREN'İN PAYLAŞIMLARI

İddiaya göre ikili arasındaki münakaşanın nedeni ise Beren Saat'in Instagram'da yaptığı manidar paylaşımları ve düğün fotoğraflarını silmesiydi.