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Beren Saat, muhabirlerin Kenan Doğulu sorularını yanıtsız bıraktı

Esra Dermancıoğlu'nun rol aldığı 'Klan' oyununa giden Beren Saat, muhabirlerin Kenan Doğulu ile ilgili soruları karşısında zor anlar yaşadı. Ünlü oyuncu, muhabirlere görüntü vermemek için tuvalete saklandı.

30.10.2019 20:31

Kenan Doğulu ile ayrılacağı iddia edilen ünlü oyuncu Beren Saat, geçen gün Esra Dermancıoğlu'nun rol aldığı 'Klan' oyununa gitti. Muhabirlerin Kenan Doğulu ile ilgili soruları karşısında zor anlar yaşayan Beren Saat, görüntü vermemek için tuvalete saklandı.

ÜNLÜ İSİMLER OYUNA AKIN ETTİ

80 dakikalık bir serüvenle seyirci karşısına çıkan, Halil Babür ve Esra Dermancıoğlu'nun rol aldığı 'Klan' oyunu, önceki gün izleyicisiyle buluştu. Bülent Emrah Parlak, Nükhet Duru, Cansel Elçin, Belçim Bilgin ve Beren Saat gibi önemli isimler oyunu izleyenler arasındaydı.

Esra Dermancıoğlu'nun yakın arkadaşı Beren Saat, muhabirlerin kendisini görüntülemesi üzerine, "Esra'nın yanına gidiyorum" ifadelerini kullandı.

KENAN DOĞULU İLE İLGİLİ SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Kenan Doğulu ile bir dargın bir barışık olduğu yönünde haberler çıkan oyuncu, muhabirlerin, "Ayrılık haberleri çıktı. Boşanacağınız söylendi. Eve dönecek misiniz? Kenan Bey'in konserine ne zaman gideceksiniz?" ve "Aşk-ı Memnu benzeri bir dizide tekrar Kıvanç Tatlıtuğ ile oynar mısınız?" şeklindeki sorularına yanıt vermedi.

TERS YÜRÜYEN MERDİVENDEN KAÇMAK İSTEDİ

Muhabirlerden kaçmak isteyen Saat, bir ara ters yürüyen merdivenden kaçmaya çalıştı. Muhabirlerin uyarısıyla doğru merdivenlere yönelen oyuncu, görüntü vermemek için tuvalete saklandı.

Beren Saat, muhabirlerin Kenan Doğulu sorularını yanıtsız bıraktı

Esra Dermancıoğlu, Kenan Doğulu, Halil Babür, Beren Saat, Magazin


YORUMLAR (8)
HALKTAN ÇALIN KEZBANLARA YEDİRİN TIRREKL:bu arada bu bakış tam kezban bakışı ; yasal kunek hırsızlar ilgilenebilir.
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CANER:Defolup gidinde kurtulalim sizden
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DR:Tam rezalet gizli bir şey yapmış nr ile gündemde kalmak istiyor
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BERBER METE:Tipe bak tipe
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ÖMER TURAN:tam layık yerini bulmuşşsun bihter.
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GERÇEK AVNİ:karıdaki göze bak yemyeşil
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ASLI:Avniiii
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AVNİ:Aslı görünmedi bugün
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