Netflix, Türk yapımı ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'dan sonra Beren Saat'in başrolünde oynayacağı dizisinin ayrıntısı belli oldu. Beren Saat, dizide özel güçleri olan bir kadını canlandıracak.

DİZİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Ekranlardan bir süre uzak kalan güzel oyuncu Beren Saat'in, Netflix dizisiyle sevenleriyle buluşacağı söylenmişti. Saatherhangi bir açıklama yapmazken, projenin detayları belli oldu.

Beren Saat, Netflix'in Yeni Dizisinde Özel Güçleri Olan Bir Kadını Canlandıracak"class="medium-insert-image-active">

'DÜNYA'NIN UYANIŞI' ROMANINDAN UYARLANIYOR

Sır gibi saklanan hikayenin, Şengül Boybaş'ın ilk romanı 'Dünyanın Uyanışı'ndan uyarlandığı ortaya çıktı. Senaryo yazım süreci devam eden dizinin çekimleri Mart sonunda Göbeklitepe'de başlayacak.

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