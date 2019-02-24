24 Şubat 2019, 14:25
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Beren Saat, Netflix'in Yeni Dizisinde Özel Güçleri Olan Bir Kadını Canlandıracak

Beren Saat, Netflix'in yeni dizisinde Urfa, Göbeklitepe'de yaşayan Atiye adlı özel güçleri olan bir kadını canlandıracak.

Netflix, Türk yapımı ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'dan sonra Beren Saat'in başrolünde oynayacağı dizisinin ayrıntısı belli oldu. Beren Saat, dizide özel güçleri olan bir kadını canlandıracak.

DİZİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Ekranlardan bir süre uzak kalan güzel oyuncu Beren Saat'in, Netflix dizisiyle sevenleriyle buluşacağı söylenmişti. Saatherhangi bir açıklama yapmazken, projenin detayları belli oldu.

Beren Saat, Netflix'in Yeni Dizisinde Özel Güçleri Olan Bir Kadını Canlandıracak"class="medium-insert-image-active">

'DÜNYA'NIN UYANIŞI' ROMANINDAN UYARLANIYOR

Sır gibi saklanan hikayenin, Şengül Boybaş'ın ilk romanı 'Dünyanın Uyanışı'ndan uyarlandığı ortaya çıktı. Senaryo yazım süreci devam eden dizinin çekimleri Mart sonunda Göbeklitepe'de başlayacak.

ADRİANA LİMA'YA DA DANIŞMANLIK YAPIYOR

Yaşam koçu ve astrolog olan Şengül Boybaş, Belçim Bilgin'den Adriana Lima'ya birçok ünlüye danışmanlık yapıyor.

Hakan: Muhafiz Dizisi, Göbeklitepe, Beren Saat, Magazin


YORUMLAR (5)
ÖYLE BİR DİZİ VARDI: Uzaylı Zekiye, atiye değil
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Zaten özel güçlere sahip mesela onun fotoğraflarına bakınca dokunmadan beni "uyandırıyor"
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ULVİ GÜNEŞ: Saçmalık. Hakan Muhafız da saçmaydı.
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GFD: geçti bunun modası filmleride dizileride tutlmaz zarar eder netfilikx
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