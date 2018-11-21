21 Kasım 2018, 11:28
»»

Beren Saat, Netflix'le Ekranlara Geri Dönüyor

Başarılı oyuncu Beren Saat, uzun bir aradan sonra ekranlara Netflix ile geri dönmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncu Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisinde başrol olacak.

Dünyanın en büyük dizi ve film platformu Netflix'in Türkiye'den çıkan ilk orijinal dizisi, 14 Aralık'ta yayınlanacak olan The Protector (Hakan: Muhafız) için nefesler tutulmuşken yeni bir sürpriz daha geldi.

NETFLİX'TEN İKİNCİ SÜRPRİZ

Netflix'in ilk Türk dizisi olma özelliğini taşıyan Hakan: Muhafız'la heyecanlanan Türk izleyiciler ikinci bir sürprizle karşılaştı. Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin de yolda olduğu müjdesini verdi.

BEREN SAAT BAŞ ROLDE OLACAK

Üstelik Netflix'in ikinci Türk orijinalinde TV ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden Beren Saat baş rolde olacak.

"GÜÇLÜ KADINLARIN ARASINA HOŞ GELDİN"

Netflix, paylaştığı video ile The Crown'da Kraliçe Elizabeth, House of Cards'ta Claire Underwood, Maniac'ta Annie, La Casa de Papel'de Tokyo, GLOW'da Ruth Wilder ve Marvel's Jessica Jones'ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi karakterleri anımsatarak, Beren Saat'e "Güçlü kadınların arasına hoş geldin" mesajını paylaştı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Netflix'in Beren Saat'li yeni dizisi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak.

Türkiye,Beren Saat
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:28



YORUMLAR (24)
BİRİMİZ AYAKTA KALMALIYDI...: İŞİNE GELİNE ORTADAN KAYBOL, İŞİNE GELİNCE BEEEEN GELDİM, CIIIKKKIII... DİYE KARŞIMIZA DİKİL. SANIYORMUSUN Kİ EMEKSİZ ÜRETİMSİZ SENİ TEKRAR DÖNDÜĞÜNDE BAŞTACI EDELİM. ZOOOR ÇOOOK ZOR. RAHMETLİ MÜSLÜM BABANIN SÖYLEDİ GİBİ; GİDENLERİN YERİNİ BAŞKALARI ALIYOR...
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
ADINIZI YAZİN: Lütfen donmesin
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
AYŞE: Oyunculuğu sıfır, bunu vitrine koyacan oyuncak bebek gibi hareketsiz orda duracak.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
BİRİMİZ AYAKTA KALMALIYDI...: İŞİNE GELİNE ORTADAN KAYBOL, İŞİNE GELİNCE BEEEEN GELDİM, CIIIKKKIII... DİYE KARŞIMIZA DİKİL. SANIYORMUSUN Kİ EMEKSİZ ÜRETİMSİZ SENİ TEKRAR DÖNDÜĞÜNDE BAŞTACI EDELİM. ZOOOR ÇOOOK ZOR. RAHMETLİ MÜSLÜM BABANIN SÖYLEDİ GİBİ; GİDENLERİN YERİNİ BAŞKALARI ALIYOR...
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ANLAŞILAN: Sonunda berenin görüntüleri de internete sızacak.
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın