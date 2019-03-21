21 Mart 2019, 16:16
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Beren Saat'ten Boşanma Haberleri Sonrası İlk Paylaşım

Oyuncu Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile 28 Mart Perşembe günü evliliğini bitireceği yönündeki haberler sonrasında sosyal medya hesabından iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir birlikte görünmeyen ve boşanma iddialarına yanıt vermeyen çiftin, haftaya boşanacakları iddia edildi. Saat iddialardan sonra yaptığı paylaşımla bir kez daha şaşırttı.

PAYLAŞIM HABERLERİ DOĞRULAR NİTELİKTE

Güzel oyuncu , ilk defa bugün çıkan boşanma haberleri sonrasında yabancı takipçilerinden gelen mesajı hesabından paylaştı. Mesajın içeriğindeki satırlar adeta haberi doğrular nitelikte.

İşte Beren Saat'in hesabından paylaştığı o satırlar:

"Merhaba Beren! Zaten bunu bildiğini biliyorum, ama zaman zaman hatırlatmak iç açıcı olabilir. Sizi seviyoruz, sizi destekliyoruz ve her zaman sizi bekliyor olacağız. Hayatta hiçbir şey sonsuza dek sürmez, ne mutluluk ne de acı. Duygusal olarak bir kayaya çarptığında, bir sonraki adıma geçmenin yolu yerinden kalkmaktır. Geçecek, zaman her şeyle ilgilenecek. Sana çok büyük bir kucaklama gönderiyoruz"

Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin



YORUMLAR (12)
KAYSERİLİ: Kenan Abi sen müziğe odaklan, herşeyin hayırlısı ALLAH'tan şurda Sanatçı diyebileceğmiz 3-4 kişi kaldınız kendi dalınızda
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İSTENMEYEN TÜY: Çok beğeniyorum bu kadını ya.. Nazar değiyor Berenciğime..
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XXXX: Nursuz kadın .insanın enerjisini sömürür evlendi evleneki kenan bile doğru düzgün bir sey üretemedi .adamı sıfırladı
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ADNAN USTA: Güzel ve başarılı bir oyuncu seni. Çok seviyoruz boşlukta kalmayacağına inancım tam yolun açık olsun
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LTA: Türkçe bilmiyor mu şahıs. Turkiyede yoksa ingilizcemi konuşuluyor.yada ingilizcesi olduğunumu gösteriyor. Bide çince yazsın.bu arada ingilizce yeterli deyil 2 3 dil daha öğrensin.vah Turkiyem bu şahısları reklam yapıyorsun .
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