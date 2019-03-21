Beren Saat'ten Boşanma Haberleri Sonrası İlk Paylaşım

Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir birlikte görünmeyen ve boşanma iddialarına yanıt vermeyen çiftin, haftaya boşanacakları iddia edildi. Saat iddialardan sonra yaptığı paylaşımla bir kez daha şaşırttı.

PAYLAŞIM HABERLERİ DOĞRULAR NİTELİKTE

Güzel oyuncu , ilk defa bugün çıkan boşanma haberleri sonrasında yabancı takipçilerinden gelen mesajı hesabından paylaştı. Mesajın içeriğindeki satırlar adeta haberi doğrular nitelikte.

İşte Beren Saat'in hesabından paylaştığı o satırlar:

"Merhaba Beren! Zaten bunu bildiğini biliyorum, ama zaman zaman hatırlatmak iç açıcı olabilir. Sizi seviyoruz, sizi destekliyoruz ve her zaman sizi bekliyor olacağız. Hayatta hiçbir şey sonsuza dek sürmez, ne mutluluk ne de acı. Duygusal olarak bir kayaya çarptığında, bir sonraki adıma geçmenin yolu yerinden kalkmaktır. Geçecek, zaman her şeyle ilgilenecek. Sana çok büyük bir kucaklama gönderiyoruz"