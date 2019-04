Beren Saat'ten "Bunun da Kafa İyice Gitti" Diyen Takipçisine İlginç Cevap

Güzel oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun boşanacakları iddia edildi. Konu hakkında açıklama yapan Saat, "Boşanmıyoruz, haberler doğru değil" dedi.

Bu açıklamasının ardından yaptığı her paylaşım yanlış anlaşılan Saat, son olarak bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı.

"BUNUN DA KAFA İYİCE GİTTİ"

Beren Saat, fotoğrafının altına bir takipçisinin "Bunun da kafa iyice gitti toparlar inşallah" yorumuna cevap verdi. Beren Saat, takipçisine verdiği "Hadi inşallah" cevabıyla hayranlarını güldürdü.

TAKİPÇİLERİ DESTEK OLDU

Zor günler geçiren Beren Saat'e her an destek olan hayranları ünlü oyuncuyu etiketleyerek "Her zaman yanındayız" yorumları yaptı.

BOŞANMA İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Doğum gününde kazada hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe hakkında paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncunun eşi Doğulu'dan boşanacağı iddia edildi. Boşanma haberlerine son noktayı koyan Saat, "Doğru değil, öyle bir şey yok" dedi.

MARKETTE KAYINVALİDESİ İLE TARTIŞTI

Boşanma iddialarını yalanlayan Beren Saat hakkında şaşırtan bir iddia da ortaya atıldı. Beren Saat'in Kenan Doğulu ile evliliğinde kriz olduğunu ima eden paylaşımları, kayınvalide Serpil Hanım'ı kızdırdı. İddiaya göre önceki gün Kuruçeşme'deki bir markette karşılaşan gelin ile kaynana, bu yüzden tartıştı.