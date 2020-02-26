Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım

26 Şubat 1984 doğumlu olan ve 36 yaşına giren Beren Saat, rol aldığı Atiye dizisinde yer alan bir sahnedeki görüntüsünü paylaşarak geçen bir yıl içinde yaşadıklarını özetledi.

"ŞİMDİYE KADARKİLERİN EN ZORU"

Kenan Doğulu ile evliliğinde uzun süre soru yaşayan güzel oyuncu eşiyle olan problemleri geride bıraktı. Kameralar karşına artık birlikte çıkan ve aşklarına kaldıkları yerden devam eden çiftten Saat, İngilizce yaptığı paylaşımında şu notu düştü:

"Ne yıl! Şimdiye kadarkilerin en zoru... Bir noktada karanlık bir meseleye dönüştüğü beklentisine girdiğinizde "süpernova"ya (büyük yıldızların şiddetle patlaması) yakınsınızdır ya da gündüz düşleri gören birisinizdir ve sizde bir sorun yoktur. Ben tam olarak ölmüş ve gömülmüş gibiydim, gerçekten bir mağaranın derinliklerine girdim.

"KIRILDIM"

"Bilincim şarkılar yaratmaya başlamıştı. Resim çizdim, boyadım, piyano "tıngırdattım". Kırıldım, meditasyon yaptım, bağışladım ve çok çalıştım. Biraz kaba ama kırılgandım. Delilik diye bir şey olmadığını ama eğer anlamaya çalışırsanız başka alemler olduğunu kabul ettim. Hayatın katmanları şimdi daha anlamlı geliyor. Şimdi hazırım. Ne doğum günü!"