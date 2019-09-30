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Beren Saat ve aşk yaşadığı söylenen DJ Maga'nın samimi görüntüleri ortaya çıktı

Bir süredir Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat, geçtiğimiz gün Fransız DJ Maga ile sarmaş dolaş görüntülendi. Beren Saat'in şimdi de DJ Maga ile Çeşme'de tatil yaparken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

30.09.2019 13:07

2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan Beren Saat'in evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat'in Fransız DJ ile bir mekanda çekilen fotoğrafı ortaya çıkmış hatta Saat fotoğraftaki kadının kendisinin olduğunu doğrulamıştı. Bu olayın ardından Beren Saat ve Maga'nın Çeşme tatilinde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

BEREN VE MAGA'NIN YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Beren Saat, geçtiğimiz Temmuz ayında İzmir'in Çeşme ilçesinde Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapmıştı. Snob Magazin'in haberine göre; Beren Saat'e adının aşk dedikodularına karıştığı Fransız DJ Maga'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı. Beren Saat ve Fransız DJ Maga'nın neşeli halleri objektiflere böyle yansımıştı.

DJ İLE GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ KABUL ETTİ

Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat, hakkında ortaya atılan bir iddia ve gizemli fotoğraf bomba etkisi yaratmıştı. Söz konusu fotoğraftaki kişinin Fransız DJ Maga olduğu ve oyuncunun ünlü DJ'le aşk yaşadığı konuşuluyordu. Eşi Kenan Doğulu'nun konserlerine gitmeyi bırakan Saat, yaz boyunca Fransız DJ'in konserlerinde hep en önde yerini aldı. Instagram'da da Maga ile takipleşmeye başlayan Beren Saat, önceki gün kendisini görüntüleyen muhabirlere söz konusu fotoğraf için "Evet, o fotoğraftaki bendim" dedi.

Yasak aşk yaşadığı konuşulan Beren Saat, gizemli fotoğrafta yer aldığını kabul ettiYasak aşk yaşadığı konuşulan Beren Saat, gizemli fotoğrafta yer aldığını kabul etti

Beren Saat ve aşk yaşadığı söylenen DJ Maga'nın samimi görüntüleri ortaya çıktı

Kenan Doğulu, Beren Saat, Çeşme, Magazin

Kaynak: Diğer

YORUMLAR(42)
CORCİ:yapılır mı bu Kenan''a be. . bu işi kan çözer kenan
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3 1
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MRTKRC:romayıda yaksan fayda yok
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BAZILARI ŞÖYLE DER:BEN ANLAMIYORUM ANLAYAN BİRİ VARSA ANLATSIN, , BİR KADIN VEYA ERKEK NASIL OLUR DA EŞİNDEN AYRI BAŞKA BİRİYLE TATİLE GİDER, , BEN Mİ ACAYİBİM YOKSA BUNLARDA MI SORUN VAR. . SEN NERDEYDİN DİYE SORMUYORLAR MI, , ÇOK GARİP, ,
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ÜNLÜ:yaşam tarzımız böyle sıkıntı yok
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ADINIZI YAZIN:inanmam kusura bakmayin
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3 4
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VATANDAŞ:Tek kelime ile iğreçsiniz
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ZAPZOP:Nedir bu DJ sevdası :d boşa çıkan soluğu DJ kucağında alıyor
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RECEP34:Kenan sen bu karıyı boşa adın çıkar dokuza inmez sekize.
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CEVO:bazi sanatcilarin verdigi nefes havaya zararli ,bosuna yasiyorlar yani 5 kurus degerleri yok
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AASXJXJXJXJJX:Buda Şeymaya özeniyor galiba onun tarzıyla gündeme gelmeye çalışıyor yazık vallaa
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