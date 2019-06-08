Beren Saat ve Belçim Bilgin Aykut Cömert'in cenazesinde gözyaşlarına boğuldular

Bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Aykut Cömert'in naaşı Zincirlikuyu Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Cenaze törenine katılanlar arasında Belçim Bilgin, Berfin Erdoğan, Beren Saat, Kenan Doğulu, Didem Soydan, İlker Kaleli, Metin Hara, Mert Fırat ve eşi İdil Fırat da vardı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Beren Saat ile Belçim Bilgin cenaze töreni boyunca gözyaşlarını tutamadılar. Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'i ise bir an olsun yalnız bırakmadı.