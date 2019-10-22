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Beren Saat ve Kenan Doğulu çelenkle boşanmıyoruz sinyali verdi

Boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu, yapımcı Feruh Taşdemir'in düğününe çelenk gönderdi. Çelenkte isimleri yazılı olan çiftin evlilikteki krizi aştıkları öne sürüldü.

22.10.2019 11:09

Yapımcı Ferruh Taşdemir ile 6 yıldır birlikte olduğu Eftelya Kökbudak, önceki akşam Raffles İstanbul Hotel'de düzenlenen törenle evlendi. Ünlü akınına uğrayan düğünde bir detay dikkat çekti. Aylardır boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu düğüne çelenk gönderdi.

ÜNLÜ AKININA UĞRADI

İş ve sanat dünyasında birçok ünlü ismin katıldığı düğünde çiftin şahitliğini Cavit Çağlar, Mehmet Ağar, Bedrettin Dalan, Ali Ağaoğlu, Ajda Pekkan, Hayri Yazıcı, Mustafa Sarıgül, Hasan Şer ve Şansal Büyüka yaptı. Bir ömür mutluluğa evet diyen çifte imzalar atıldıktan evlilik cüzdanını Ajda Pekkan teslim etti.

DÜĞÜNE ÇELENK GÖNDERDİLER

Düğüne katılamayan ve son çıkan iddialardan sonra boşanacakları kesin gözüyle bakılan Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun düğüne isimlerinin yazıldığı çelenk göndermesi dikkat çekti. Çelengi gören sosyal medya kullanıcıları "Çiçek yoluyla boşanmıyorlar mesajını vermişler" yorumlarını yaptılar.

BAŞKALARIYLA AŞK YAŞADIKLARI KONUŞULDU

Bir süre sonra Kenan Doğulu'nun oyuncu Aslı İşler ile Beren Saat'e ihanet ettiği iddia edildi, Beren Saat'in 'masumiyetini kaybettin' paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi. 5 ay önce evlerini ayıran çiftten Beren Saat'in DJ Maga ile fotoğrafları da çok konuşuldu.

Beren Saat ve Kenan Doğulu çelenkle boşanmıyoruz sinyali verdi

Ferruh Taşdemir, Kenan Doğulu, Beren Saat, İstanbul, Magazin


YORUMLAR (6)
DÖSEMECI ARIF:cok rahat ve genisler siz kafanizi yormayin genellikle onlarin hayati bizim hayat ve ahlak anlayisimizla bagdasmaz herkez kafasina göre takilir evlilikleride hayat arkadasliklarida bizlerinkine benzemez
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ALİM SALİM:Fransız DJ''in de ismini yazsalarmış keşke
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KARTAL:5 yaşındaki çocuklar bile bu kadar tartışmaz , kavga etmez. . . .
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EYLÜL:HAFTADA 1 VEYA 2 DEFA ( KENAN BEREN) AYRILIYOR HABERLERİ . . . . . . . REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ. . .
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SER59:İLK İŞİM DJ LİK YAPMAK OLSUN
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AFERİN:şimdi krizi atlatırlar. sonra yeniden başlarlar.
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