Beren Saat ve Selçuk Yöntem Yıllar Sonra Aynı Dizide Rol Alacaklar

Netflix'in Türkiye'den çıkan ilk orijinal dizisi, 14 Aralık'ta yayınlanacak olan Hakan: Muhafızın ardından ikinci orjinal dizi müjdesini verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden ikinci orijinal dizinin yolda olduğu müjdesini veren Netflix Türkiye, dizinin başrolu için de Beren Saat'le anlaştı.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELİYORLAR

Netflix'in Türkiye'den çıkacak ikinci dizisinin türünün fantastik olacağının yanı sıra Saat'e kimin eşlik edeceği de belli oldu. Yıllar önce Kanal D'de ekranlara gelen ve efsane olan Aşk-ı Memnu dizisinde kamera karşısına geçen ve partner olan Selçuk Yöntem ile Beren Saat, yıllar sonra bir araya geliyor.

MEHMET GÜNSÜR'LA PARTNER OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Beren Saat'in daha önce aynı dizi için Mehmet Günsür'la partner olacağı iddia edilmişti.