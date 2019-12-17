Haberler » Güncel » Beresini, üşümesin diye sokak kedisine takan temizlik işçisi, fenomen oldu - Haber

Beresini, üşümesin diye sokak kedisine takan temizlik işçisi, fenomen oldu

BURSA'nın Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Hidayet Sevinç'in, üşümesin diye beresini sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü.

17.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:24Beresini, üşümesin diye sokak kedisine takan temizlik işçisi, fenomen oldu

BURSA'nın Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Hidayet Sevinç'in, üşümesin diye beresini sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü. Davranışlarıyla hayvanseverlerin sevgisini kazanan Sevinç'e binlerce kişi tebrik mesaj attı.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç, beresini sokak kedisinin başına taktığı fotoğrafı, sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı, binlerce beğeni aldı. Üşüdüğünü görünce beresini kedinin başına taktığını ifade eden Sevinç, "Bu hareketi eğlenme amaçlı ya da sadece fotoğraf çektirmek için yapmadım. O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım. Bu sırada bir arkadaşım da fotoğrafımızı çekmiş. Fotoğraf kısa sürede internette yayılmış. Birçok hayvansever fotoğrafı görünce bana ulaştı. Beni tebrik etti" dedi.

'ONLAR BİZİM CAN DOSTLARIMIZ'

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yardıma muhtaç olduklarına dikkat çeken Sevinç, "Hayvanları çok seviyorum. Çalıştığım bölgede birçok sokak kedisi var. Her gün onları seviyorum. Hayvanlar konuşamıyorlar. İhtiyaçlarını bizlere söyleyemiyorlar. Ben her gün çalıştığım bölgedeki kedileri besliyor ve su veriyorum. Lütfen herkes hayvanları sevsin. Kafasında bere ile kedi çok tatlı görünüyordu. Bu yüzden fotoğrafın internette hızla yayıldığını düşünüyorum. Bence herkes sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalı. Onlar bizim can dostlarımız" diye konuştu.

Bölge esnafı da Hidayet Sevinç'in tam bir hayvansever olduğunu ifade ederek, her gün kedilerle ilgilendiğini söyledi.



Osmangazi Belediyesi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:48 'Bankadan arıyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheliler kamerada - Haber
13:48 TürkTraktör, 500 bininci yerli motorunu tanıttı - Haber
13:48 BBP heyetinden Türk-İş'e "hayırlı olsun" ziyareti - Haber
13:48 8 farklı kategoride 32 sporcu ödül aldı - Haber
13:48 UCM Başsavcısı Bensuda, Hafter'i uyardı - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 13:50:41