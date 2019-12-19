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Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı

ADANA'da polis, uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yaptığı çalışmada 3'ü kadın 10 kişiyi yakaladı.

19.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:00Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı

ADANA'da polis, uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yaptığı çalışmada 3'ü kadın 10 kişiyi yakaladı. Yüzlerini gizleyen şüphelilerden 1'i başını bereyle tamamen kapatınca yürümekte güçlük çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 3'ü kadın 10 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 17,40 gram eroin, 77 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap, uyuşturucu ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler yüzlerini gizlemek isterken, 1 kişi, başına geçirdiği bereyle yüzünü tamamen kapatınca yürümekte zorlandı.

Sağlık kontrolüne çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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