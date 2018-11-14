Berfin Gürsoy'dan Yeni Klip "Yelkovan"

Berfin Gürsoy, geçtiğimiz aylarda Avrupa Müzik markasıyla yayınladığı "TOPLA KALBİNİ" çalışmasında yer alan sözü, müziği kendisine düzenlemesi ise Meriç Demir'e ait olan "YELKOVAN" isimli şarkısına Ahu Şentürk eşliğinde video klip çekti.Yorumculuğu kadar müzik kariyeriyle de dikkat çeken sanatçı, 26 ülkede eğitim veren SAE Institute'den ses mühendisliği eğitimi aldı. Bunun yanı sıra stüdyo teknikleri, ses üretimi, tonmeisterlık, müzik amaçlı ses yalıtımı üzerine eğitim gördü. Berfin Gürsoy, Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Çocuk ve Gençlik Koroları ile TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Korosu'nda solist ve korist olarak bulundu. Ayrıca 14 yıla aşkın profesyonel müzik çalışmalarına devam etmektedir.Kendisine ait şarkıları, belgesel-dizi müzikleri ile birlikte 100'e yakın eseri olan Berfin Gürsoy, Türkçe pop, 80'ler, 90'lar, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Greek müzik ve Etnik müzik türlerinden oluşan geniş bir repertuara sahip.Avrupa Müzik markası ile yayınlanan "YELKOVAN" isimli şarkıyı tüm dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz.