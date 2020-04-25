Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Berfin'in katil zanlısı tutuklandı

Berfin'in katil zanlısı tutuklandıMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde silahla kovaladığı komşusu Cahit D.?nin sığındığı eve ateş açıp, Berfin Çalgıcı'nın (15) ölümüne neden olan Diyar Ö.(17), tutuklandı.

25.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:32
Berfin'in katil zanlısı tutuklandı
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde silahla kovaladığı komşusu Cahit D.?nin sığındığı eve ateş açıp, Berfin Çalgıcı'nın (15) ölümüne neden olan Diyar Ö.(17), tutuklandı.
Olay, dün Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede karşılaşan Cahit D. ile Diyar Ö. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Diyar Ö. evine gidip, av tüfeğini alarak, Cahit D.?yi mahallede kovaladı. Kovalamaca sırasında Cahid D., akrabası Çalgıcı ailesinin evine sığındı. Diyar Ö., Cahid D.?nin sığındığı eve rastgele ateş açtı. Bu sırada saçmalar, evde bulanan Berfin Çalgıcı'ya isabet etti. Başından yaralanan Berfin Çalgıcı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Diyar Ö., gözaltına alındı.
İşlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Diyar Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Berfin’in katil zanlısı tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızıltepe, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tokat’ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
9. Cumhurbaşkanı Demirel’in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
’Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?’ anketi: ’Evet’ ile ’Hayır’ arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Futbola dönen yıldızdan G.Saray itirafı: 50 milyon versen de gelmem Haberler
Futbola dönen yıldızdan G.Saray itirafı: 50 milyon versen de gelmem
İtalya’dan çarpıcı korona araştırması: Kirli havada kolay yayılıyor Haberler
İtalya'dan çarpıcı korona araştırması: Kirli havada kolay yayılıyor
Haberler››Güncel››Berfin'in katil zanlısı tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:55: Babasının korona tedavisi gördüğü hastanede çalışmaya devam etti - Haber 17:50: TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? - Haber 17:50: AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Edirne'de elektrik faturaları 35 ila 54 günlüktür" - Haber 17:48: "Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi" Webinarı gerçekleştirildi - Haber 17:47: Yaralı balaban kuşu koruma altında - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 15:09: Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı - Haberler 13:48: Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber