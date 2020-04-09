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Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti

Son dakika: Evine yürüyerek dönerken eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan Berfin Özek, saldırganı affetti. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yapmış ve "Geçenlerde bir namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor" ifadelerini kullanmıştı.

09.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:42

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi'nde 15 Ocak 2019'da erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek, asitli saldırganı affetti. Af sebebi ile ilgili Berfin Özek'ten henüz bir açıklama gelmedi.

HABERİ AVUKATI DUYURDU

Berfin'in Çeltik'i affettiğini Özek'in avukatlığını üstelenen isimlerden olan Mehtap Sert açıkladı. Sert, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bizler İskenderun Kadın Platformu olarak kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davasının takipçisi olduk, olmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına da asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz.

Berfin Özek, hayatını karartan asitli saldırganı affetti

"BERFİN'E HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİK"

Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği verdik. Birçok kadın örgütüyle birlikte dayanışma içerisinde olduk. Berfin'i asla yalnız bırakmayarak her koşulda yanında olup tedavisini olabilmesi hayallerini yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışma yaptığımız kamuoyunca bilinmektedir."

"BERFİN'LE İLGİLİ HİÇBİR ÇALIŞMADA YER ALMAYACAĞIZ"

Açıklamasının devamında davadan neden vazgeçtikleri konusuna da açıklık getiren Sert sözlerine şöyle devam etti: "Ancak gelinen süreçte Berfin in kendi iradesiyle şikâyetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine açıkladık. Buna rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de 'Öldüren sevgi istemiyoruz' şiarımıza ters düştüğünden ilkelerimizden asla taviz vermeyerek, bu saatten sonra Berfin Özek'le ilgili hiçbir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."

ERDOĞAN İSYAN ETMİŞTİ

Bu olaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçenlerde bir namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kızımızın gözü gidiyor. Kanunun en yüksek oranı bu. Şimdi diyorum ki ben de, bunu da bizim getirdiğimiz söyleniyor. Arkadaşlar diyorum, siz neden kanun diyerek bize böyle cevap yolunu buluyorsunuz. Ben hak, hukuk, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku ve adaleti arayacaksınız. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın. Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin" ifadelerini kullanmıştı.

13 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Berfin Özek'e asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik, İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti
Etiketler: Berfin Özek, Güncel
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