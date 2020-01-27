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Berfu Yenenler'in 1999 Gölcük depreminde yaşadığı acı yürek burktu

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, 1999 yılında Gölcük depremiyle ilgili bir anısı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Depremde yakın komşularını kaybetmenin acısını yaşayan Yenenler'in paylaşımı herkesin yüreğini yaktı.

27.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:44

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından 1999 yılında ailesini kaybeden çocukluk arkadaşının hikayesini anlattı.

"TATİLE GİTTİK İKİ GÜN SONRA DEPREM OLDU"

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden sonra zor durumda olan depremzedeler için ihtiyaç malzemelerini gönderen Yenenler çiftinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. İki gündür gelen deprem görüntülerini izleyemediğini söyleyen Berfu Yenenler, 1999 yılında 'de meydana ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği olay hakkında şunları anlattı:

"Fotoğrafın tarihi Eylül 1999. Bilenler vardır belki ben İzmitliyim. Bu fotoğraf da Gölcük depreminden 1 ay sonra İzmit'de çekilmiş. Çocukluk arkadaşımla. Biz deprem olduğunda İzmit'te değildik, yaz tatiline gitmiştik. Aslında çocukluk arkadaşım ve ailesiyle birlikte gidilecekti o tatile. Onlar borçlarından dolayı iptal etmek zorunda kalmıştı tatili, onlar gelemedi biz gittik. Gittiğimizin ikinci günü deprem oldu İzmit'te."

"YAŞANANLARIN BIRAKACAĞI ACIYI TAHMİN BİLE EDEMİYORUM"

"Çocukluk arkadaşım annesini, babasını, kardeşini bütün ailesini depremde kaybetti. Onun yerinde ben de olabilirdim, tatile gitmekten biz de vazgeçebilirdik. İki gündür gelen görüntüleri izlemeyi bile kalbim kaldırmıyor, yaşananların acısını bırakacağı yarayı tahmin bile edemiyorum. Sadece bu fotoğraftan sonra çok iyi bildiğim bir şey var, hepimiz olabilirdik, olabiliriz..."

Berfu Yenenler'in 1999 Gölcük depreminde yaşadığı acı yürek burktu

Eser Yenenler, Deprem, Gölcük, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (14)
RACO:şimdi benim anlamadığım bu büyük felaketlerin hepsinde milyonlarca lira binlerce gıda yiyecek giyecek artı devlet yardımı yapılıyo peki gerçekten bunlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyormu toplanan milyonlardan kaç aileye kaç lira veriliyor bunların hepsi muamma
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CONİ:benimde kafami kurcaliyo sadece acun 50 milyon topladi ne olcak o para bilmem ?
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KUZEYİN UŞAĞI:ALLAH bir daha yaşatmasın, sonumuzu hayır eylesin. . ELAZIĞMIZA ve ÜLKEMİZE çok büyük geçmiş olsun. başımız sağ olsun. .
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COSMOS:bu şişko o kıza yakışmıyor para para napolyon ne demiş para
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GÜLBEYAZ:2020 nin başı imtihan dolu umarım bütün yıl böyle gitmez. . .
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ABARTMAYIN YAA:YAKTI GEÇTİ YAA PERİŞAN OLDUK EVDEN ÇIKAMADIK
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BRO:Deprem değil, binalar öldürüyor. Kaliteli malzeme kullanmayan katil müteahhitler ve onlara göz yumanlar öldürüyor. Deprem doğal afettir, Rabbim kendisini hatırlatıyor nankör insanoğluna. Tedbirini al diyor. Vesselam.
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BROTHER:ÇOK DOĞRU SANA KATILIYORUM BRO.
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PAŞALI:Elazığ ve Malatya’da deprem oldu. - Corona virüsü yayıldı. - ABD ve İran savaşa girdi. - Avusturalya ormanları yandı. - Milyonlarca hayvan hayatını kaybetti. - 2020 daha 1 ay olmadan ne kadar kötü geldi.
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GÜL:2020 de suc aramayin insanin tedbir almadigindan cevresinie saygisi olmadigindan ve paraya tapdigindan olusuyor sorunlar. Allah vefat edenlere rahmet etsin, yaralilara acili olanlara acil sifa ve sabirlar versin, Allah yolumuzu ve sonumuzu da hayirli etsin! Birlik baraberligimizi iyi ve kötü günlerde daim etsin!
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