Bergama Badminton'da Mİllİ Gurur

Bünyesinde 25 lisanslı sporcu bulunduran, Türkiye Şampiyonası finallerinde 20'den fazla, İzmir il birinciliği finallerinde 350'den fazla altın, gümüş ve bronz madalya kazanan, 9 defa ferdi Balkan şampiyonlukları ve 8 defa da takım Balkan şampiyonluğu yaşayan Bergama Belediyespor Badminton Takımı ilçede milli gurur yaşatıyor. Türkiye Badminton Takımı'nın 12-20 Aralık'ta yapacağı karşılaşmalarda Bergama Belediyespor Badminton Takımı oyuncuları Arzu Delibalta ve Buse Alsoy büyükler, Aybars Akeren, Bahar Sabancı ve Hayat Nur Açıksu ise genç milli takımına seçildi.

HEDEF 2024 OLİMPİYAT OYUNLARINA SPORCU YETİŞTİRMEK

Sporcuların milli takımda forma giymesiyle ilgili açıklama yapan antrenör Hakan Avcı; "Yıllardır başarıdan başarıya koşan badminton sporcusu gençlerimiz başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Bergamalı 5 sporcumuzu milli takıma göndermenin haklı onurunu yaşıyoruz. 10 yıldan fazla bir süredir sürekli milli takımlarımıza sporcu vererek Bergamamıza gurur yaşatıyoruz. Bu başarıların gelmesinde emeği büyük olan belediye başkanımız Sayın Mehmet Gönenç'e teşekkür ediyoruz" dedi. Avcı ayrıca, hedeflerinin Türkiye Şampiyonlarında sürekli zirvede yer alan, Avrupa ve Dünya şampiyonlarında derece hedefleyen ve 2024 Olimpiyat oyunlarında yarışacak sporcu yetiştirmek olduğunu ifade etti.

BAŞARI MADALYALAR İLE TAÇLANIYOR

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise; "Yaptığımız tüm yatırımlar, geleceğimizin teminatı gençlerimiz için. Bu düşüncelerle çıktığımız yolda kentimize, Futbol Akademi Tesisleri, Kapalı Spor Salonu, Tenis Kortları ve şimdide Yarı Olimpik Yüzme Havuzu gibi tesisler kazandırdık, kazandırıyoruz. Buralarda kurduğumuz altyapılarla gençlerimize spor yapma olanakları sağlıyoruz. Tecrübeli antrenörlerimiz eşliğinde yapılan çalışmalar ise katıldığımız şampiyonalarda madalyalarla taçlanıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ BEDEN EĞİTİMİ VE YÜSEK OKULLARINDAN TEKLİF ALIYORLAR

Başkan Gönenç ayrıca; "Son 3 yılda genç sporcularımız Türkiye'nin en iyi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına birinciliklerle girip üniversitede de kentimizi başarı ile temsil ediyor. Bunun yanı sıra son iki yılda 2004 -2008 doğumlu sporcularımıza sürekli olarak İzmir'in en iyi ve prestijli özel okullarından % 100 burslu teklifler alıyor. Şimdi de 5 Bergamalı sporcumuz milli takımda ter dökecek. Gençlerimizin üzerinde emeği olan herkese, başta antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılarından dolayı sporcularımızı kutluyorum" dedi.